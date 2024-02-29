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Додаток «Повітряна тривога» тепер буде повідомляти про підвищену небезпеку, — Ігнат

10:54, 29 лютого 2024
Якщо «забити» в додаток свій регіон, там з'явиться додаткова інформація щодо «підвищеної тривоги».
Додаток «Повітряна тривога» тепер буде повідомляти про підвищену небезпеку, — Ігнат
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Додаток «Повітряна тривога» тепер буде повідомляти про підвищену небезпеку. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Я не можу не сповістити людей про те, що з'явилася оновлена версія додатка «Повітряна тривога». Власне фахівцям Повітряних сил спільно з розробниками додатка вдалося розробити безпечний алгоритм, який дозволить отримати інформацію щодо регіону де ви знаходитеся», - зазначив він.

За словами Ігната, якщо «забити» в додаток свій регіон, там з'явиться додаткова інформація щодо «підвищеної тривоги».

«Це коли вже входить в повітряний простір об'єкт певний і там буде звучати додаткова інформація», - уточнив речник.

Зараз потрібно додаток оновити до новішої версії, і можна вже отримувати ці сповіщення, а далі вже налаштувати додаток, як зручно. Однак Ігнат підкреслив, що «не варто на додаток розраховувати як на панацею».

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