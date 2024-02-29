Сирський заявив, що окупантів вибили з Орлівки, а «прорахунки» на Авдіївському напрямку виправили

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський: Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника.

Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських військових на Донбасі. Він також розповів про прорахунки командирів, які вплинули на оборону.

"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів і матеріальних засобів, а також необхідних резервів", - розповів Сирський.

Він додав, що ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту, зокрема, напружена ситуація на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Штурмові підрозділи рф намагаються прорвати оборону ЗСУ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Сирський повідомив, що окупанти прорвалися на околиці Орлівки, але їх вибили ЗСУ.

Він відзначив мужність, стійкість та героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад.

"Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Работине, над якими ворог намагається повернути контроль", - додав Головнокомандувач ЗСУ.

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