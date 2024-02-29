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Сырский заявил, что оккупантов выбили из Орловки, а «просчеты» на Авдеевском направлении исправили

11:13, 29 февраля 2024
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский: При работе у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника.
Сырский заявил, что оккупантов выбили из Орловки, а «просчеты» на Авдеевском направлении исправили
Фото: Александр Сырский
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных на Донбассе. Он также рассказал о просчетах командиров, повлиявших на оборону.

"При работе у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов", - рассказал Сырский.

Он добавил, что враг продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта, в частности, напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях. Штурмовые подразделения рф пытаются прорвать оборону ВСУ и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Сырский сообщил, что оккупанты прорвались на окраине Орловки, но их выбили ВСУ.

Он отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

"Идут жесткие бои в районах Вербовое и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль", - добавил Главнокомандующий ВСУ.

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