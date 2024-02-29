Приложение «Воздушная тревога» теперь будет сообщать о повышенной опасности, — Игнат

Если «забить» в приложение свой регион, там появится дополнительная информация о «повышенной тревоге».

Приложение «Воздушная тревога» теперь будет сообщать о повышенной опасности. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Я не могу не известить людей о том, что появилась обновленная версия приложения «Воздушная тревога». Собственно специалистам Воздушных сил совместно с разработчиками приложения удалось разработать безопасный алгоритм, который позволит получить информацию о регионе, где вы находитесь», - отметил он.

По словам Игната, если «забить» в приложение свой регион, там появится дополнительная информация о «повышенной тревоге».

«Это когда уже входящий в воздушное пространство объект определен и там будет звучать дополнительная информация», - уточнил спикер.

Теперь нужно приложение обновить до более новой версии, и можно уже получать эти уведомления, а дальше уже настроить приложение, как удобно. Однако Игнат подчеркнул, что «не стоит вдобавок рассчитывать, как на панацею».

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