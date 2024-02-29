ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 6 переможців конкурсу

Комісія також відмовила в наданні рекомендації двом кандидатам на посаду судді.

У середу, 28 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди з 9 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Спічака Вадима Олексійовича на посаду судді Овідіопольського районного суду Одеської області;

Ситник Наталію Михайлівну на посаду судді Господарського суду Чернігівської області;

Хаупшеву Лесю Миколаївну на посаду судді Кіровського районного суду міста Кіровограда;

Ахмедова Різвана Ахмед огли на посаду судді Хотинського районного суду Чернівецької області;

Вербіцьку Мар’яну Василівну на посаду судді Новодністровського міського суду Чернівецької області;

Горбатюка Валерія Володимировича на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Кваши Софії Сергіївни на посаду судді Господарського суду Черкаської області;

Мудрицької Катерини Олексіївни на посаду судді Талалаївського районного суду Чернігівської області.

Оголошено перерву у співбесіді з Готрою Віталієм Юрійовичем.

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