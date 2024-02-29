Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив адвокату у стягненні витрат на правову допомогу через зловживання правами

Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, зокрема з огляду на зловживання процесуальними правами.

Комітет з нацбезпеки не підтримав електронні повістки та блокування рахунків, - Ірина Геращенко

Разом з тим, підтримано звільнення від мобілізації тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів.

Посадові оклади працівників секретаріату ВККС збільшаться з 1 березня: що відомо

З 1 березня посадовий оклад головних спеціалістів ВККС досягне 22 449 гривень.

Опція закриття кордону не згадувалась, можливе конструктивне рішення, - заступник міністра економіки Тарас Качка провів переговори з урядовцями Польщі

Заступник міністра економіки України Тарас Качка пояснив, що за всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась.

Необхідно шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні – Комітет Верховної Ради зі свободи слова провів круглий стіл

За ініціативи парламентського Комітету з питань свободи слова відбувся круглий стіл, під час якого учасники зустрічі висловилися за заборону Telegram в Україні.

  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 6 переможців конкурсу

11:30, 29 лютого 2024
Комісія також відмовила в наданні рекомендації двом кандидатам на посаду судді.
ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 6 переможців конкурсу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 28 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди з 9 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року.  Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Спічака Вадима Олексійовича на посаду судді Овідіопольського районного суду Одеської області;

Ситник Наталію Михайлівну на посаду судді Господарського суду Чернігівської області;

Хаупшеву Лесю Миколаївну на посаду судді Кіровського районного суду міста Кіровограда;

Ахмедова Різвана Ахмед огли на посаду судді Хотинського районного суду Чернівецької області;

Вербіцьку Мар’яну Василівну на посаду судді Новодністровського міського суду Чернівецької області;

Горбатюка Валерія Володимировича на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Кваши Софії Сергіївни на посаду судді Господарського суду Черкаської області;

Мудрицької Катерини Олексіївни на посаду судді Талалаївського районного суду Чернігівської області.

Оголошено перерву у співбесіді з Готрою Віталієм Юрійовичем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео