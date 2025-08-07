ВККС рекомендует командировать двух судей в Николаевский райсуд Львовской области

Комиссия приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании двух судей.

Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины 6 августа рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией о временном командировании судей в другой суд того же уровня и специализации для отправления правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с выявленной чрезмерной судебной нагрузкой, Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании двух судей в Николаевский районный суд Львовской области сроком на один год:

- судьи Березовского районного суда Одесской области Рябчун Анны Владимировны;

- судьи Верховинского районного суда Ивано-Франковской области Джуса Романа Владимировича.

Ранее ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

Также ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды.

