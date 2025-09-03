Избраны председатель и заместитель председателя Хозяйственного суда Черкасской области

Олег Чевгуз возглавил суд, а Виктор Грачев стал его заместителем.

Фото: wikipedia

Состоялось собрание судей Хозяйственного суда Черкасской области, в ходе которого были избраны новый председатель и заместитель председателя суда. Об этом сообщила пресс-служба Хозяйственного суда Черкасской области.

По результатам тайного голосования председателем суда стал Олег Васильевич Чевгуз, а его заместителем – Виктор Михайлович Грачев.

