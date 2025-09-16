Конкурс в апелляционные общие суды — 5 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Четверо кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Житомирском апелляционном суде и одна кандидатка — в Сумском апелляционном суде.

Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности четырех кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Житомирском апелляционном суде и одной кандидатки — в Сумском апелляционном суде.

По результатам заседания 15 сентября Комиссией приняты следующие решения:

Белоусов Артур Евгеньевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Николайчук Павел Валерьевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Волкова Наталия Яковлевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Кравчук Ирина Игоревна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Терещенко Ольга Ивановна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

В целом в Житомирском апелляционном суде 16 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 8 кандидатов — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии, 1 кандидат прекратил участие в конкурсе.

В Сумском апелляционном суде 15 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 6 кандидатов — не подтвердили, с 5 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии, в отношении 1 кандидата проведение квалификационного оценивания приостановлено.

