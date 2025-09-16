Конкурс до апеляційних загальних судів — 5 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

Четверо кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Житомирському апеляційному суді, та одна кандидатка – в Сумському апеляційному суді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про підтвердження здатності чотирьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в Житомирському апеляційному суді, та однієї кандидатки – в Сумському апеляційному суді.

За результатами засідання 15 вересня Комісією ухвалено такі рішення:

Бєлоусов Артур Євгенович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Миколайчук Павло Валерійович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Волкова Наталія Яківна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Кравчук Ірина Ігорівна -підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Терещенко Ольга Іванівна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

У ВККС додали, що загалом у Житомирському апеляційному суді 16 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 8 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії, 1 кандидат припинив участь в конкурсі. У Сумському апеляційному суді 15 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 6 кандидатів – не підтвердили, з 5 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії, стосовно 1 кандидата проведення кваліфікаційного оцінювання зупинено.

