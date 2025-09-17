ВККС рекомендует командировать судью в Соломенский райсуд Киева

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании судьи Елены Фицай в Соломенский районный суд города Киева.

Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей 17 сентября рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другой суд того же уровня и специализации для отправления правосудия. Об этом сообщила ВККС.

В связи с выявленной чрезмерной судебной нагрузкой Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании судьи Глобинского районного суда Полтавской области Фицай Елены Леонидовны в Соломенский районный суд города Киева сроком на один год.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что судья Верховного Суда пожаловался на руководство Верховного Суда, которое не хочет отпускать его в командировку в США.

Также ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

Еще ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды.

