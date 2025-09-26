Конкурс в Запорожский апелляционный суд — одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

По результатам квалификационного оценивания Комиссией принято четыре решения.

Фото: zpa.court.gov.ua

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должность судьи в Запорожском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 25 сентября Комиссией приняты такие решения:

Гусарова Вера Владимировна — объявлен перерыв до 7 октября 2025 года

Калюжная Виктория Викторовна — рассмотрение вопроса отложено на 16 октября 2025 года в 10:00

Клименко Лидия Владимировна — 716,8 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Балабко Андрей Викторович — 680,3 — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

В ВККС напомнили, что в целом заявления об участии в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде подали 33 кандидата.

Всего проведено собеседования с 4 кандидатами: 2 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 1 кандидат — не подтвердил, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

