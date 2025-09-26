Конкурс до Запорізького апеляційного суду — одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посаду судді в Запорізькому апеляційному суді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання 25 вересня Комісією ухвалено такі рішення:
Гусарова Віра Володимирівна - Оголошена перерва до 7 жовтня 2025 року
Калюжна Вікторія Вікторівна - Відкладено розгляд питання на 16 жовтня 2025 року о 10 год 00 хв
Клименко Лідія Володимирівна - 716,8 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Балабко Андрій Вікторович - 680,3 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
У ВККС нагадали, що загалом заяви про участь у конкурсі на 16 вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді подали 33 кандидати.
Загалом проведено співбесіди з 4 кандидатами: 2 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 1 кандидат – не підтвердив, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.
