Один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в Черниговском апелляционном суде — ВККС

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном составе было рассмотрено вопрос о подтверждении способности одного кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в Черниговском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.
По результатам квалификационного оценивания 27 октября Киричок Станислав Анатольевич признан таким, что подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.
В ВККС напомнили, что заявления на участие в конкурсе на 22 вакантные должности судей Черниговского апелляционного суда подали 40 кандидатов.
Всего проведены собеседования с 20 кандидатами:
