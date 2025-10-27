Один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в Черниговском апелляционном суде — ВККС

Всего заявления на участие в конкурсе на 22 вакантные должности судей Черниговского апелляционного суда подали 40 кандидатов.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном составе было рассмотрено вопрос о подтверждении способности одного кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в Черниговском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 27 октября Киричок Станислав Анатольевич признан таким, что подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

В ВККС напомнили, что заявления на участие в конкурсе на 22 вакантные должности судей Черниговского апелляционного суда подали 40 кандидатов.

Всего проведены собеседования с 20 кандидатами:

7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

3 кандидата — не подтвердили;

с 10 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

