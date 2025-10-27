Один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя в Чернігівському апеляційному суді — ВККС

Загалом заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.

Фото: vkksu.gov.ua

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності одного кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя в Чернігівському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 27 жовтня Киричок Станіслав Анатолійович визнаний таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

У ВККС нагадали, що заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.

Загалом проведено співбесіди з 20 кандидатами:

7 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді,

3 кандидатів – не підтвердили,

з 10 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

