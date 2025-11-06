Один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в Черниговском апелляционном суде — ВККС

Всего Комиссия провела собеседования с 22 кандидатами на должность судьи в Черниговском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности одного кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в Черниговском апелляционном суде и одного кандидата — в Закарпатском апелляционном суде.

По результатам заседания 5 ноября Комиссия приняла следующие решения:

Куксюк Андрей Леонтьевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Кравченко Максим Владимирович — отложено на 12 ноября 2025 года.

Всего проведены собеседования с 22 кандидатами на должность судьи в Черниговском апелляционном суде: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 4 кандидата — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

