Один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя в Чернігівському апеляційному суді — ВККС

Загалом Комісія провела співбесіди з 22 кандидатами на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності одного кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя в Чернігівському апеляційному суді та одного кандидата – в Закарпатському апеляційному суді.

За результатами засідання 5 листопада Комісією ухвалено такі рішення:

Куксюк Андрій Леонтійович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Кравченко Максим Володимирович - відкладено на 12 листопада 2025 року

Загалом проведено співбесіди з 22 кандидатами на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді: 10 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 кандидатів – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.