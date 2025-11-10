  1. Суд инфо

Совет судей проведет заседание 13 ноября — какие вопросы рассмотрят

16:59, 10 ноября 2025
На рассмотрение вынесен вопрос согласования изменений в Порядок формирования, ведения, учета и хранения личных дел судей.
Совет судей проведет заседание 13 ноября — какие вопросы рассмотрят
Совет судей Украины проведёт заседание 13 ноября в 12:00. В повестку дня включено 10 вопросов, сообщили в ССУ.

В частности, речь идёт о следующих вопросах:

  1. О согласовании изменений в Порядок формирования, ведения, учёта и хранения личных дел судей.
  2. Об обращении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда относительно ограничения общего доступа к информации (материалам) судейского досье, деклараций родственных связей и добропорядочности судьи.
  3. Относительно нормативов кадрового, материально-технического и финансового обеспечения судов.
  4. Об отнесении к 17-й группе Каталога типовых должностей государственной службы должностей сотрудников аппаратов судов кадровых подразделений и бухгалтерии.
  5. О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утверждённое решением Совета судей Украины от 11 ноября 2024 года № 39 (с изменениями), в части совершенствования механизма определения коэффициента нагрузки судьи.
  6. О результатах рассмотрения Комитетом Совета судей Украины по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов обращений судьи Хозяйственного суда Черновицкой области Байталюка В.Д., руководителя аппарата этого суда Пилипьяк М.А. и председателя указанного суда Проскурняка А.Г. относительно наличия конфликта интересов.
  7. Об обращении Высшего совета правосудия относительно проверки организации деятельности судов.
  8. Алгоритм действий в случае изменения судьёй фамилии (заключение/расторжение брака, изменение личных данных и прочее).
  9. О поощрениях.
  10. Разное.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

