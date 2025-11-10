Совет судей проведет заседание 13 ноября — какие вопросы рассмотрят

На рассмотрение вынесен вопрос согласования изменений в Порядок формирования, ведения, учета и хранения личных дел судей.

Совет судей Украины проведёт заседание 13 ноября в 12:00. В повестку дня включено 10 вопросов, сообщили в ССУ.

В частности, речь идёт о следующих вопросах:

О согласовании изменений в Порядок формирования, ведения, учёта и хранения личных дел судей. Об обращении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда относительно ограничения общего доступа к информации (материалам) судейского досье, деклараций родственных связей и добропорядочности судьи. Относительно нормативов кадрового, материально-технического и финансового обеспечения судов. Об отнесении к 17-й группе Каталога типовых должностей государственной службы должностей сотрудников аппаратов судов кадровых подразделений и бухгалтерии. О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утверждённое решением Совета судей Украины от 11 ноября 2024 года № 39 (с изменениями), в части совершенствования механизма определения коэффициента нагрузки судьи. О результатах рассмотрения Комитетом Совета судей Украины по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов обращений судьи Хозяйственного суда Черновицкой области Байталюка В.Д., руководителя аппарата этого суда Пилипьяк М.А. и председателя указанного суда Проскурняка А.Г. относительно наличия конфликта интересов. Об обращении Высшего совета правосудия относительно проверки организации деятельности судов. Алгоритм действий в случае изменения судьёй фамилии (заключение/расторжение брака, изменение личных данных и прочее). О поощрениях. Разное.

