Совет судей проведет заседание 13 ноября — какие вопросы рассмотрят
16:59, 10 ноября 2025
На рассмотрение вынесен вопрос согласования изменений в Порядок формирования, ведения, учета и хранения личных дел судей.
Совет судей Украины проведёт заседание 13 ноября в 12:00. В повестку дня включено 10 вопросов, сообщили в ССУ.
В частности, речь идёт о следующих вопросах:
- О согласовании изменений в Порядок формирования, ведения, учёта и хранения личных дел судей.
- Об обращении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда относительно ограничения общего доступа к информации (материалам) судейского досье, деклараций родственных связей и добропорядочности судьи.
- Относительно нормативов кадрового, материально-технического и финансового обеспечения судов.
- Об отнесении к 17-й группе Каталога типовых должностей государственной службы должностей сотрудников аппаратов судов кадровых подразделений и бухгалтерии.
- О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утверждённое решением Совета судей Украины от 11 ноября 2024 года № 39 (с изменениями), в части совершенствования механизма определения коэффициента нагрузки судьи.
- О результатах рассмотрения Комитетом Совета судей Украины по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов обращений судьи Хозяйственного суда Черновицкой области Байталюка В.Д., руководителя аппарата этого суда Пилипьяк М.А. и председателя указанного суда Проскурняка А.Г. относительно наличия конфликта интересов.
- Об обращении Высшего совета правосудия относительно проверки организации деятельности судов.
- Алгоритм действий в случае изменения судьёй фамилии (заключение/расторжение брака, изменение личных данных и прочее).
- О поощрениях.
- Разное.
