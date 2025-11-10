  1. Суд инфо

Сумской окружной административный суд изменил режим работы — что нужно знать

18:26, 10 ноября 2025
С 5 ноября 2025 года по 2 февраля 2026 года суд будет работать по обновленному графику.
Сумской окружной административный суд изменил режим работы — что нужно знать
С 5 ноября 2025 года по 2 февраля 2026 года Сумской окружной административный суд будет работать по обновлённому графику. Изменения введены временно, на период действия военного положения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Новый режим работы:

  • начало работы — в 8:00 в течение рабочих дней;
  • перерыв на отдых и питание — с 12:00 до 12:45;

окончание работы:

  • с понедельника по четверг — в 17:00,
  • в пятницу — в 15:45.

