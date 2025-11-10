Сумской окружной административный суд изменил режим работы — что нужно знать

С 5 ноября 2025 года по 2 февраля 2026 года суд будет работать по обновленному графику.

С 5 ноября 2025 года по 2 февраля 2026 года Сумской окружной административный суд будет работать по обновлённому графику. Изменения введены временно, на период действия военного положения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Новый режим работы:

начало работы — в 8:00 в течение рабочих дней;

перерыв на отдых и питание — с 12:00 до 12:45;

окончание работы:

с понедельника по четверг — в 17:00,

в пятницу — в 15:45.

