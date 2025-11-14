  1. Суд инфо

Конкурс в Черниговский апелляционный суд — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

10:35, 14 ноября 2025
Всего заявления на участие в конкурсе на 22 вакантные должности судьи в Черниговском апелляционном суде подали 40 кандидатов.
Фото: vkksu.gov.ua
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 13 ноября в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должность судьи в Черниговском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Гусач Александр Николаевич — 742,27 — Вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Луговец Александр Анатольевич — 719,14 — Вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Мазур Сергей Анатольевич — 734,28 — Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Олефир Алла Александровна — 743,36 — Подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Олейник Максим Юрьевич — 717,76 — Вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

В ВККС напомнили, что заявления на участие в конкурсе на 22 вакантные должности судьи в Черниговском апелляционном суде подали 40 кандидатов.

Всего проведены собеседования с 27 кандидатами на должность судьи в Черниговском апелляционном суде: 14 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 4 кандидата — не подтвердили, с 9 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

