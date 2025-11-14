  1. Суд інфо

Конкурс до Чернігівського апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

10:35, 14 листопада 2025
Загалом заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.
Конкурс до Чернігівського апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя
Фото: vkksu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 13 листопада у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Гусач Олександр Миколайович - 742,27 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Луговець Олександр Анатолійович - 719,14 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Мазур Сергій Анатолійович - 734,28 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Олефір Алла Олександрівна - 743,36 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Олійник Максим Юрійович - 717,76 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

В ВККС нагадали, що заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів. 

Загалом проведено співбесіди з 27 кандидатами на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді: 14 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 кандидатів – не підтвердили, з 9 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]