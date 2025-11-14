Конкурс до Чернігівського апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

Загалом заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.

Фото: vkksu.gov.ua

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 13 листопада у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Гусач Олександр Миколайович - 742,27 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Луговець Олександр Анатолійович - 719,14 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Мазур Сергій Анатолійович - 734,28 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Олефір Алла Олександрівна - 743,36 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Олійник Максим Юрійович - 717,76 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

В ВККС нагадали, що заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.

Загалом проведено співбесіди з 27 кандидатами на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді: 14 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 кандидатів – не підтвердили, з 9 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

