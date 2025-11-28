  1. Суд инфо

«Apple v. Eurocom» – Днепропетровский окружной админсуд и Днепровская политехника провели учебные судебные дебаты

16:04, 28 ноября 2025
Днепропетровский окружной административный суд совместно с Днепровской политехникой организовали и провели учебные судебные дебаты в рамках деятельности научно-практического хаба «Верховенство права».
Фото: Днепропетровский окружной административный суд
Участие в мероприятии приняли студенты университета, которые работали над моделью одного из самых известных дел, рассмотренных Судом Справедливости ЕС, — относительно налоговых решений Ирландии в отношении компаний группы Apple.

Во время модельного процесса студенты представляли позиции Еврокомиссии и Ирландии/Apple, воспроизводили ход судебного разбирательства, демонстрировали навыки аргументации и построения последовательной правовой позиции. Дебаты дали возможность поработать с реальными материалами судов ЕС и применить полученные знания в практическом формате.

Приглашенные судьи и эксперты оценивали выступления участников и предоставляли профессиональные рекомендации, что помогло студентам лучше понять требования современного правоприменения.

По завершении мероприятия председатель Днепропетровского окружного админсуда Владимир Горбалинский поблагодарил студентов за высокий уровень подготовки, а преподавателя кафедры публичного права Игоря Наливайко — за профессиональную поддержку и весомый вклад в организацию модельного процесса. Он вручил благодарности от суда и подчеркнул, что суд и далее будет поддерживать образовательные инициативы, направленные на развитие правовых компетенций молодежи и формирование правовой культуры на принципах верховенства права.

Команду Европейской Комиссии представляли Карина Кравченко и Катерина Дашко, команду Apple — Диана Вовк, Диана Бунзило и Инеса Тринько.

В дебатах также приняли участие ректор НТУ «Днепровская политехника» Александр Азюковский, председатель Днепропетровского окружного админсуда Владимир Горбалинский, председатель Третьего апелляционного админсуда Анатолий Коршун, помощник ректора ДДУВС, заслуженный юрист Украины Лариса Наливайко.

В состав судейской коллегии вошли представители университета и суда — заместитель председателя Днепропетровского окружного админсуда Андрей Коренев и судья Анна Сластьон.

