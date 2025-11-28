  1. Суд інфо

«Apple v. Eurocom» – Дніпропетровський окружний адмінсуд та Дніпровська політехніка провели навчальні судові дебати

16:04, 28 листопада 2025
Дніпропетровський окружний адміністративний суд спільно з Дніпровською політехнікою організували та провели навчальні судові дебати у межах діяльності науково-практичного хабу «Верховенство права».
Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Дніпропетровський окружний адміністративний суд спільно з НТУ «Дніпровська політехніка» організували та провели навчальні судові дебати «Apple v. Eurocom» у межах діяльності науково-практичного хабу «Верховенство права».

Участь у заході взяли студенти університету, які працювали над моделлю однієї з найвідоміших справ, розглянутих Судом Справедливості ЄС, — щодо податкових рішень Ірландії стосовно компаній групи Apple.

Під час модельного процесу студенти представляли позиції Єврокомісії та Ірландії/Apple, відтворювали хід судового розгляду, демонстрували навички аргументації та побудови послідовної правової позиції. Дебати дали можливість попрацювати з реальними матеріалами судів ЄС і застосувати отримані знання у практичному форматі.

Запрошені судді та експерти оцінювали виступи учасників і надавали фахові рекомендації, що допомогло студентам краще зрозуміти вимоги сучасного правозастосування.

Після завершення заходу голова Дніпропетровського окружного адмінсуду Володимир Горбалінський подякував студентам за високий рівень підготовки та викладачу кафедри публічного права Ігорю Наливайку — за професійну підтримку та вагомий внесок в організацію модельного процесу. Він вручив подяки від суду та підкреслив, що суд і надалі підтримуватиме освітні ініціативи, спрямовані на розвиток правових компетентностей молоді та формування правничої культури на засадах верховенства права.

Команду Європейської Комісії представляли Каріна Кравченко та Катерина Дашко, команду Apple — Діана Вовк, Діана Бунзило та Інеса Трінько.

У дебатах також взяли участь ректор НТУ «Дніпровська політехніка» Олександр Азюковський, голова Дніпропетровського окружного адмінсуду Володимир Горбалінський, голова Третього апеляційного адмінсуду Анатолій Коршун, помічник ректора ДДУВС, заслужений юрист України Лариса Наливайко.

До складу суддівської колегії увійшли представники університету та суду — заступник голови Дніпропетровського окружного адмінсуду Андрій Коренев і суддя Анна Сластьон.

Дніпропетровський окружний адмінсуд

