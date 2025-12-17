  1. Суд инфо

Конкурс в Одесский апелляционный суд — один кандидат не подтвердил способность осуществлять правосудие

19:46, 17 декабря 2025
ВККС сообщила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.
Во вторник, 16 декабря, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Кравченко Петр Анатольевич — 729,37 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Блонский Денис Николаевич — 671,5 — не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Жовтан Петр Валерьевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

Шабрацкий Григорий Алексеевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 11 кандидатами: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие, пять кандидатов — не подтвердили, с пятью кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

