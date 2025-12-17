  1. Суд інфо

Конкурс до Одеського апеляційного суду — один кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя

19:46, 17 грудня 2025
ВККС зазначила, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.
У вівторок, 16 грудня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Кравченко Петро Анатолійович - 729,37 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Блонський Денис Миколайович - 671,5 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Жовтан Петро Валерійович - Оголошено перерву в розгляді питання

Шабрацький Григорій Олексійович - Оголошено перерву в розгляді питання

Загалом проведено співбесіди з 11 кандидатами: 1 кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

