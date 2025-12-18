Хозяйственный суд Запорожской области избрал нового председателя и заместителя
10:18, 18 декабря 2025
Председателем Хозяйственного суда Запорожской области стал Михаил Мирошниченко.
Хозяйственный суд Запорожской области сообщил об избрании нового руководства суда. 16 декабря 2025 года, в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», собрание судей провело тайное голосование.
На должность председателя суда избран Михаил Владимирович Мирошниченко, а на должность заместителя председателя – Лариса Николаевна Сушко.
