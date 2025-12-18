Хозяйственный суд Запорожской области избрал нового председателя и заместителя

Председателем Хозяйственного суда Запорожской области стал Михаил Мирошниченко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственный суд Запорожской области сообщил об избрании нового руководства суда. 16 декабря 2025 года, в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», собрание судей провело тайное голосование.

На должность председателя суда избран Михаил Владимирович Мирошниченко, а на должность заместителя председателя – Лариса Николаевна Сушко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.