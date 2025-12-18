Господарський суд Запорізької області обрав нового голову та заступника

Головою Господарського суду Запорізької області став Михайло Мірошниченко.

Господарський суд Запорізької області повідомив про обрання нового керівництва суду. 16 грудня 2025 року, відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», збори суддів провели таємне голосування.

На посаду голови суду обрано Михайла Володимировича Мірошниченка, а на посаду заступника голови – Ларису Миколаївну Сушко.

