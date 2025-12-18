Господарський суд Запорізької області обрав нового голову та заступника
10:18, 18 грудня 2025
Головою Господарського суду Запорізької області став Михайло Мірошниченко.
Господарський суд Запорізької області повідомив про обрання нового керівництва суду. 16 грудня 2025 року, відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», збори суддів провели таємне голосування.
На посаду голови суду обрано Михайла Володимировича Мірошниченка, а на посаду заступника голови – Ларису Миколаївну Сушко.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.