ВККС утвердила результат квалификационного оценивания судьи КГС ВС Валентина Сердюка в связи с наложением дисциплинарного взыскания

Судья КГС ВС Валентин Сердюк допущен ко второму этапу «Исследование досье и проведение собеседования» квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания.

На заседании ВККС 22 декабря было принято решение об утверждении результатов экзамена, сданного судьей 16 июня 2025 года в рамках квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания.

«Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сердюк Валентин Васильевич допущен ко второму этапу „Исследование досье и проведение собеседования“ квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания», — заявили в ВККС.

Комиссия напомнила, что экзамен в рамках процедур квалификационного оценивания судьи на соответствие занимаемой должности и/или в связи с наложением до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования процедур судейской карьеры» дисциплинарного взыскания в виде, предусмотренном пунктом 4 части первой статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», проводится Комиссией в соответствии с Порядком проведения экзамена и методикой установления его результатов в процедуре квалификационного оценивания, утвержденными решением Комиссии от 04 ноября 2016 года № 144/зп-16 (в редакции решения Комиссии от 13 февраля 2018 года № 20/зп-18 с изменениями).

Результат экзамена, сданного 16 июня 2025 года судьей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сердюком Валентином Васильевичем в рамках квалификационного оценивания судей в связи с наложением дисциплинарного взыскания:

