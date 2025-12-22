  1. Суд инфо

ВККС утвердила результат квалификационного оценивания судьи КГС ВС Валентина Сердюка в связи с наложением дисциплинарного взыскания

16:28, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судья КГС ВС Валентин Сердюк допущен ко второму этапу «Исследование досье и проведение собеседования» квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания.
ВККС утвердила результат квалификационного оценивания судьи КГС ВС Валентина Сердюка в связи с наложением дисциплинарного взыскания
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании ВККС 22 декабря было принято решение об утверждении результатов экзамена, сданного судьей 16 июня 2025 года в рамках квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания.

«Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сердюк Валентин Васильевич допущен ко второму этапу „Исследование досье и проведение собеседования“ квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания», — заявили в ВККС.

Комиссия напомнила, что экзамен в рамках процедур квалификационного оценивания судьи на соответствие занимаемой должности и/или в связи с наложением до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования процедур судейской карьеры» дисциплинарного взыскания в виде, предусмотренном пунктом 4 части первой статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», проводится Комиссией в соответствии с Порядком проведения экзамена и методикой установления его результатов в процедуре квалификационного оценивания, утвержденными решением Комиссии от 04 ноября 2016 года № 144/зп-16 (в редакции решения Комиссии от 13 февраля 2018 года № 20/зп-18 с изменениями).

Результат экзамена, сданного 16 июня 2025 года судьей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сердюком Валентином Васильевичем в рамках квалификационного оценивания судей в связи с наложением дисциплинарного взыскания:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]