ВККС затвердила результат кваліфікаційного оцінювання судді КЦС ВС Валентина Сердюка у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення

Суддю КЦС ВС Валентина Сердюка допущено до другого етапу «Дослідження досьє та проведення співбесіди» кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення.

В засіданні ВККС 22 грудня ухвалено рішення про затвердження результатів іспиту, складеного суддею 16 червня 2025 року в межах кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення.

«Суддю Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сердюка Валентина Васильовича допущено до другого етапу «Дослідження досьє та проведення співбесіди» кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення», - заявили у ВККС.

Комісія нагадала, що іспит у межах процедур кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді та/або у зв’язку з накладенням до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» дисциплінарного стягнення у виді, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», проводиться Комісією згідно з Порядком проведення іспиту та методикою встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання, затвердженим рішенням Комісії від 04 листопада 2016 року № 144/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18 зі змінами).

Результат іспиту, складеного 16 червня 2025 року суддею Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сердюком Валентином Васильовичем у межах кваліфікаційного оцінювання суддів у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення:

