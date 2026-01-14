  1. Суд инфо

Конкурс в Львовский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

11:30, 14 января 2026
В ВККС отметили, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей в Львовском апелляционном суде.
Конкурс в Львовский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие
Фото: vkksu.gov.ua
Во вторник, 13 января, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Львовском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Ференц Ольга Игоревна — 721,04 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Китов Александр Васильевич — отложено

Рыбий Михаил Григорьевич — 714,63 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей в Львовском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 15 кандидатами: 11 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 1 — не подтвердил, с 3 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

