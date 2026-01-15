Верховный Суд: нехватка бюджетных средств не является основанием для отказа в лекарствах орфанным больным

КАС ВС принял сторону пациентки с орфанным заболеванием в споре с Департаментом здравоохранения.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело о признании противоправным отказа Департамента здравоохранения в обеспечении истицы продуктами для специального диетического потребления как лица, страдающего редким (орфанным) заболеванием.

Спорный вопрос - ограничение или прекращение обеспечения лиц, больных редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными средствами, которое должно осуществляться за счет бюджетных ассигнований, в случае возникновения трудностей с таким финансированием.

Как сообщили в Пятом апелляционном административном суде, КАС ВС отметил, что предписания норм статей 3 и 49 Конституции Украины, Закона Украины от 19.11.1992 № 2801-XII «Основы законодательства Украины о здравоохранении» и Постановления Кабинета Министров Украины от 31.03. 2015 № 160 «Об утверждении Порядка обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными средствами и соответствующими пищевыми продуктами для специального диетического потребления» (далее – Порядок № 160), предусматривают право на бесперебойное и бесплатное обеспечение граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными средствами и пищевыми продуктами, закупленными за счет средств государственного и местных бюджетов, и это право не может быть ограничено из-за прекращения осуществления такого обеспечения до тех пор или до наступления таких оснований, с наступлением которых (или существованием которых) по закону возможно такое прекращение.

Законодательство не содержит прямых предписаний с перечнем условий или причин, при которых прекращается действие права граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, на соответствующую медицинскую помощь.

Однако из содержания правил пунктов 4, 5 Порядка № 160 можно сделать вывод, что [потенциальное, вероятное] прекращение обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными средствами и пищевыми продуктами возможно тогда, когда гражданин, страдающий упомянутым заболеванием, после уведомления такого гражданина о решении соответствующей комиссии, созданной учреждением здравоохранения, об обеспечении его лекарствами или продуктами питания, не предоставил письменного согласия на обеспечение такими лекарствами или продуктами питания, или впоследствии отозвал такое свое согласие. Может быть и тогда, когда упомянутая категория граждан сменила место жительства или лечения с того, на котором осуществлялось обеспечение, на другое, или «гипотетически» тогда, когда обеспечение происходит из двух источников бюджетного финансирования, или по другим подобным причинам.

Ограничение, отказ в обеспечении или прекращение обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными средствами и пищевыми продуктами, из-за уменьшения (ограничения) бюджетного финансирования на эти цели, а также нарушение процедуры принятия такого решения, должны признаваться недопустимыми, незаконными, необоснованными и несправедливыми. Уменьшение (ограничение) бюджетного финансирования на обеспечение лекарствами и пищевыми продуктами не установлено законом как основание для такого применения; такое «вмешательство» в гарантированное Конституцией и законами Украины право лица на определенное благо не основано на законе и противоречит конституционным предписаниям, согласно которым государство обязано поддерживать функционирование системы социального и медицинского обеспечения, ее удовлетворительный уровень, прилагать усилия для ее бесперебойного функционирования.

КАС ВС отметил, что недостаток средств для закупки соответствующих пищевых продуктов для специального диетического потребления не может быть надлежащей причиной отказа в обеспечении определенной категории граждан лекарственными средствами и пищевыми продуктами, поскольку обеспечение людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, бесперебойно и соответствующими пищевыми продуктами для специального диетического потребления является одним из способов обеспечения государственных социальных стандартов и нормативов, поэтому государство не может в одностороннем порядке отказаться от взятых на себя обязательств путем невыделения на такие цели бюджетных ассигнований без внесения соответствующих изменений в действующее законодательство об изменении социальных стандартов и нормативов.

