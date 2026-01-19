  1. Суд инфо

Судью Владимира Байталюка временно отстранили от осуществления правосудия

11:59, 19 января 2026
Владимир Байталюк временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.
Судья Хозяйственного суда Черновицкой области Владимир Байталюк временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщает ВСП.

Отмечается, что решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 19 января 2026 года.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

