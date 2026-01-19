Совет судей проведет заседание 22 января: какие вопросы будут рассмотрены

В повестку дня заседания вынесено пять вопросов, одним из которых является вопрос об организационных аспектах подготовки и проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва.

Совет судей проведет заседание 22 января в 12.00. Об этом сообщили в Совете судей.

На повестку дня заседания вынесено пять вопросов:

1. Об организационных вопросах подготовки и проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва.

2. О проекте изменений в Регламент съезда судей Украины.

3. О проекте изменений в Положение о Совете судей Украины.

4. О поощрении

5. Разное.

Заседание Совета судей состоится в помещении Государственной судебной администрации и онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

