Совет судей проведет заседание 22 января: какие вопросы будут рассмотрены
17:00, 19 января 2026
В повестку дня заседания вынесено пять вопросов, одним из которых является вопрос об организационных аспектах подготовки и проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва.
Совет судей проведет заседание 22 января в 12.00. Об этом сообщили в Совете судей.
На повестку дня заседания вынесено пять вопросов:
1. Об организационных вопросах подготовки и проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва.
2. О проекте изменений в Регламент съезда судей Украины.
3. О проекте изменений в Положение о Совете судей Украины.
4. О поощрении
5. Разное.
Заседание Совета судей состоится в помещении Государственной судебной администрации и онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.
