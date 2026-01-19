Рада суддів проведе засідання 22 січня: які питання розглянуть

На порядок денний засідання винесено п’ять питань, одним із яких є питання щодо організаційних аспектів підготовки та проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів проведе засідання 22 січня о 12:00. Про це повідомили у РСУ.

На порядок денний засідання винесено п'ять питань:

1. Щодо організаційних питань з підготовки та проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви.

2. Про проєкт змін до Регламенту з'їзду суддів України.

3. Про проєкт змін до Положення про Раду суддів України.

4. Про заохочення

5. Різне.

Засідання РСУ відбудеться в приміщенні Державної судової адміністрації та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.