  1. Суд інфо

Рада суддів проведе засідання 22 січня: які питання розглянуть

17:00, 19 січня 2026
На порядок денний засідання винесено п’ять питань, одним із яких є питання щодо організаційних аспектів підготовки та проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви.
Рада суддів проведе засідання 22 січня: які питання розглянуть
Рада суддів проведе засідання 22 січня о 12:00. Про це повідомили у РСУ. 

На порядок денний  засідання винесено п'ять питань:

1. Щодо організаційних питань з підготовки та проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви.

2. Про проєкт змін до Регламенту з'їзду суддів України.

3. Про проєкт змін до Положення про Раду суддів України.

4. Про заохочення

5. Різне.

Засідання РСУ відбудеться в приміщенні Державної судової адміністрації та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Рада суддів України РСУ

