Ушел из жизни судья Томашпольского райсуда Винницкой области Игорь Мороз
11:36, 9 февраля 2026
Стало известно о смерти судьи Томашпольского райсуда Винницкой области Игоря Мороза.
Ушел из жизни судья Томашпольского районного суда Винницкой области Игорь Мороз. Об этом сообщили в Винницком апелляционном суде.
Как стало известно, с 2024 года Игорь Славикович занимал должность судьи Томашпольского районного суда Винницкой области, затем председателя суда.
Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Мороза.