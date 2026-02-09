  1. Суд инфо

Ушел из жизни судья Томашпольского райсуда Винницкой области Игорь Мороз

11:36, 9 февраля 2026
Стало известно о смерти судьи Томашпольского райсуда Винницкой области Игоря Мороза.
Ушел из жизни судья Томашпольского районного суда Винницкой области Игорь Мороз. Об этом сообщили в Винницком апелляционном суде.

Как стало известно, с 2024 года Игорь Славикович занимал должность судьи Томашпольского районного суда Винницкой области, затем председателя суда.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Мороза.

суд судья

