  1. Суд інфо

Пішов з життя суддя Томашпільського райсуду Вінницької області Ігор Мороз

11:36, 9 лютого 2026
Стало відомо про смерть судді Томашпільського райсуду Вінницької області Ігоря Мороза.
Пішов з життя суддя Томашпільського районного суду Вінницької області Ігор Мороз. Про це повідомили у Вінницькому апеляційному суді.

Як стало відомо, з 2024 року Ігор Славікович обіймав посаду судді Томашпільського районного суду Вінницької області, згодом голови суду. 

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Мороза.

