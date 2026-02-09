Пішов з життя суддя Томашпільського райсуду Вінницької області Ігор Мороз
11:36, 9 лютого 2026
Стало відомо про смерть судді Томашпільського райсуду Вінницької області Ігоря Мороза.
Пішов з життя суддя Томашпільського районного суду Вінницької області Ігор Мороз. Про це повідомили у Вінницькому апеляційному суді.
Як стало відомо, з 2024 року Ігор Славікович обіймав посаду судді Томашпільського районного суду Вінницької області, згодом голови суду.
Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Мороза.