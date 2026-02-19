  1. Суд инфо

ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировании судей в два суда

21:06, 19 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию согласие, к которому добавить свои документы.
ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировании судей в два суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

в Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области — 1 судьи;

в Житомирский районный суд Житомирской области — 3 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 11 марта в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить:

  • справку согласно установленной форме (можно скачать по этой ссылке);
  • иные документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования этого объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или направить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

  • почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
  • электронный адрес: [email protected].

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
БЭБ предлагает закрывать дела налогоплательщиков в обмен на возмещение 150% убытков

Бюро экономической безопасности Украины инициировало обсуждение проекта, который обещает сменить карательную систему на компенсационную.

Закон о ветеранском предпринимательстве стартует 26 февраля, но его уже переписывают

Депутаты предлагают сделать статус субъекта ветеранского предпринимательства бессрочным и разрешить его наследование семьям.

Выплаты для освобожденных из плена под вопросом: законопроект вернули на доработку

Комитет выявил риски двойного регулирования выплат для освобожденных из плена и рекомендовал вернуть законопроект на доработку.

ВСП продлил командирование Юшкова в Печерский суд и оставил без рассмотрения представление по Корнеевой

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о временном переводе судьи для осуществления правосудия в суды Киева и Днепра.

Субсидия под прицелом: Верховный Суд о реальных расходах на покупку авто за границей

Касационная инстанция частично удовлетворила жалобу Пенсионного фонда, направив дело на новое рассмотрение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]