ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировании судей в два суда
Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:
в Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области — 1 судьи;
в Житомирский районный суд Житомирской области — 3 судей.
Рассмотрение вопроса состоится 11 марта в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить:
- справку согласно установленной форме (можно скачать по этой ссылке);
- иные документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).
Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования этого объявления.
Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.
Документы можно подать лично или направить по почте (в том числе электронной).
Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
- почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
- электронный адрес: [email protected].
