ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировании судей в два суда

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию согласие, к которому добавить свои документы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области — 1 судьи;

в Житомирский районный суд Житомирской области — 3 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 11 марта в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить:

справку согласно установленной форме (можно скачать по этой ссылке);

иные документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования этого объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или направить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.