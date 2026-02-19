ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів до двох судів
Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:
до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області – 1 судді;
до Житомирського районного суду Житомирської області – 3 суддів.
Розгляд питання відбуватиметься 11 березня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати:
1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);
2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).
Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.
Форма подання документів – паперова та/або електронна.
Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).
Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:
- поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
- електронна адреса: [email protected].
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.