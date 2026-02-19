Конкурс в Одесский апелляционный суд — одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

ВККС сообщила, что еще одного кандидата ожидает собеседование.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 18 февраля Комиссией приняты следующие решения:

Свида Екатерина Владимировна — 693,71 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Бут Илья Александрович — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса

Абухин Руслан Дмитриевич — 727,8 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Оксюта Вадим Васильевич — 681,3 — не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 28 кандидатами: 8 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 10 кандидатов — не подтвердили, с 10 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

