  1. Суд інфо

Конкурс до Одеського апеляційного суду — одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

21:54, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС повідомила, що ще на одного кандидата очікує співбесіда.
Конкурс до Одеського апеляційного суду — одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами кваліфікаційного оцінювання 18 лютого Комісією ухвалено такі рішення:

Свида Катерина Володимирівна - 693,71 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Бут Ілля Олександрович - Оголошено перерву в розгляді питання

Абухін Руслан Дмитрович - 727,8 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Оксюта Вадим Васильович - 681,3 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 28 кандидатами: 8 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 10 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ВККС Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]