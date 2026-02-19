Конкурс до Одеського апеляційного суду — одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

ВККС повідомила, що ще на одного кандидата очікує співбесіда.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 18 лютого Комісією ухвалено такі рішення:

Свида Катерина Володимирівна - 693,71 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Бут Ілля Олександрович - Оголошено перерву в розгляді питання

Абухін Руслан Дмитрович - 727,8 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Оксюта Вадим Васильович - 681,3 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 28 кандидатами: 8 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 10 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

