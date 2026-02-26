Конкурс в Киевский апелляционный суд: одна кандидатка не подтвердила способности осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания двух кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 25 февраля Комиссией приняты следующие решения:

Шевченко Ольга Юрьевна — рассмотрение вопроса отложено до 5 марта 2026 года.

Лунева Дарья Юрьевна — 630,36 — не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Всего проведены собеседования с 24 кандидатами: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 8 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

