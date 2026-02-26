Конкурс до Київського апеляційного суду: одна кандидатка не підтвердила здатності здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посади суддів в Київському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 25 лютого Комісією ухвалено такі рішення:

Шевченко Ольга Юріївна - Відкладено розгляд питання до 5 березня 2026 року

Луньова Дар’я Юріївна - 630,36 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 24 кандидатами: 10 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 8 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

