В КСУ состоялось учредительное заседание Научно-консультативного совета

12:58, 27 февраля 2026
Александр Петришин подчеркнул важность последовательного развития сотрудничества КСУ с научным сообществом как необходимого условия надлежащего научного обеспечения конституционного правосудия.
В Конституционном Суде Украины 25 февраля состоялось учредительное заседание Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины. Мероприятие было посвящено двум ключевым блокам: презентации новой философии работы Совета и обсуждению организации его деятельности в 2026 году. Об этом сообщил Конституционный Суд Украины.

С приветственным словом к участникам обратился исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин. В своем выступлении он подчеркнул важность последовательного развития сотрудничества Конституционного Суда Украины с научным сообществом как необходимого условия надлежащего научного обеспечения конституционного правосудия. Он отметил, что привлечение научного потенциала будет способствовать повышению качества правовых подходов, вырабатываемых Судом, и укреплению институциональной способности Конституционного Суда Украины в условиях современных вызовов.

Председатель Научно-консультативного совета Александр Скрипнюк отметил высокий профессиональный уровень обновленного состава Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины. Он подчеркнул важность надлежащего научного обеспечения для эффективной и качественной деятельности Конституционного Суда Украины, а также обозначил ключевые приоритеты организации работы Совета на 2026 год. В частности, речь шла о целесообразном распределении запросов с учетом профессиональной специализации членов Совета, а также о формировании стратегического видения конституционного развития государства.

Во время заседания участники обсудили обновленную модель взаимодействия Суда с научным сообществом, которая предусматривает усиление добровольного участия членов Совета в подготовке научных заключений, ориентацию на их специализацию и профессиональный интерес, а также минимизацию чрезмерного административного формализма. Отдельно речь шла о внедрении новых форматов профессиональной коммуникации, в частности тематических дискуссий и научно-практических мероприятий, которые должны способствовать регулярному профессиональному диалогу между Судом и учеными. Участники также акцентировали внимание на важности партнерского характера взаимодействия и роли научного сообщества как интеллектуального ресурса для подготовки проектов актов Суда и углубленной проработки сложных вопросов конституционного права.

По итогам учредительного заседания участники подтвердили общую готовность к переформатированию работы Научно-консультативного совета на принципах профессионализма, партнерства, добровольного участия и регулярного научно-практического диалога, направленного на усиление научного обеспечения деятельности Конституционного Суда Украины.

