У КСУ відбулося установче засідання Науково-консультативної ради, фото

В Конституційному Суді України 25 лютого відбулося установче засідання Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. Захід був присвячений двом ключовим блокам: презентації нової філософії роботи Ради і обговоренню організації її діяльності у 2026 році. Про це повідомив Конституційний Суд України.

З вітальними словами до учасників звернувся виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин. У своєму виступі він наголосив на важливості послідовного розвитку співпраці Конституційного Суду України з науковою спільнотою як необхідної передумови належного наукового забезпечення конституційного правосуддя. Він відзначив, що залучення наукового потенціалу сприятиме підвищенню якості правових підходів, які напрацьовуються Судом, та зміцненню інституційної спроможності Конституційного Суду України в умовах сучасних викликів.

Голова Науково-консультативної ради Олександр Скрипнюк відзначив високий професійний рівень оновленого складу Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. Він наголосив на важливості належного наукового забезпечення для ефективної та якісної діяльності Конституційного Суду України, а також окреслив ключові пріоритети організації роботи Ради на 2026 рік. Зокрема, ішлося про доцільний розподіл запитів з урахуванням фахової спеціалізації членів Ради, а також про формування стратегічного бачення конституційного розвитку держави.

Під час засідання учасники обговорили оновлену модель взаємодії Суду з науковою спільнотою, яка передбачає посилення добровільної участі членів Ради у підготовці наукових висновків, орієнтацію на їхню спеціалізацію та фаховий інтерес, а також мінімізацію надмірного адміністративного формалізму. Окремо йшлося про запровадження нових форматів професійної комунікації, зокрема тематичних дискусій і науково-практичних заходів, що мають сприяти регулярному фаховому діалогу між Судом і науковцями. Учасники також акцентували на важливості партнерського характеру взаємодії та ролі наукової спільноти як інтелектуального ресурсу для підготовки проєктів актів Суду й поглибленого опрацювання складних питань конституційного права.

За підсумками установчого засідання учасники підтвердили спільну готовність до переформатування роботи Науково-консультативної ради на засадах фаховості, партнерства, добровільної участі та регулярного науково-практичного діалогу, спрямованого на посилення наукового забезпечення діяльності Конституційного Суду України.

