Нужны ли присяжные в делах об усыновлении: позиция судей Верховного Суда

В Верховном Суде заявили, что привлечение присяжных к рассмотрению дел именно об усыновлении сегодня не является обоснованным.

Судьи Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Ольга Ступак и Владислав Шипович приняли участие в рабочей встрече по вопросу участия присяжных в рассмотрении судебных дел, касающихся защиты прав детей, организованной подкомитетом по делам семьи и детей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Ольга Ступак отметила, что применение института присяжных в гражданском судопроизводстве в Украине требует переосмысления. Прежде всего необходимо обратить внимание на целесообразность привлечения присяжных к рассмотрению дел об усыновлении, ведь такие дела требуют быстрого решения. Вместе с тем объективные обстоятельства, сложившиеся сегодня — нехватка судей и чрезмерная нагрузка на них, война и связанные с ней проблемы — создают условия, препятствующие рассмотрению дел в короткие сроки. Поэтому, по мнению судьи, следует устранить все препятствия, которые затягивают процесс.

Кроме дел об усыновлении, п. 4 ч. 2 ст. 293 ГПК Украины предусматривает участие присяжных в рассмотрении дел об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим, оказании лицу психиатрической помощи в принудительном порядке и т.п. То есть в этом пункте речь идет преимущественно об ограничении дееспособности лица, а усыновление — другая категория дел по своей природе.

Докладчица обратила внимание на сложности, связанные с рассмотрением дел об усыновлении с участием присяжных, обусловленные как субъективными, так и объективными причинами.

Одна из субъективных причин — присяжные не являются профессиональными юристами, они представители общественности. Бывают случаи, когда присяжные в ходе судебного заседания задают вопросы, выходящие за предмет доказывания и выяснения определенных обстоятельств, и суд не может влиять на такое поведение. Также нередки случаи, когда присяжные не соглашаются с вариантом решения, предложенным судьей. В таком случае в силу процессуального закона присяжный должен подготовить собственный вариант решения. Недостаток профессиональных знаний, в частности в процессуальном праве, может влиять на качество решения, подготовленного присяжным. Кроме того, отметила Ольга Ступак, следует помнить, что дела об усыновлении содержат сведения, составляющие тайну усыновления, а обеспечить соблюдение этой тайны присяжными довольно сложно.

Что касается объективных причин, докладчица отметила, что перечень присяжных утверждается органами местного самоуправления, которые не всегда выполняют эту обязанность должным образом. Если такой список не утвержден, суд не может сформировать коллегию присяжных для рассмотрения дел и, соответственно, их рассмотрение затягивается.

При этом Ольга Ступак обратила внимание, что процедура усыновления в Украине до момента подачи заявления в суд является достаточно детализированной. Это административный этап, цель которого — проверить готовность будущих родителей и обеспечить интересы ребенка. Эта процедура предусматривает: консультацию и регистрацию; подачу пакета документов; обследование жилищных условий; обучение кандидатов; получение статуса кандидата и поиск ребенка, получение направления для знакомства; установление контакта с ребенком и получение заключения Службы по делам детей о целесообразности усыновления.

Докладчица отметила, что суд выполняет функцию принятия окончательного решения об усыновлении. При этом привлечение общественности к судебному процессу обеспечивается участием в нем органа опеки и попечительства. Поэтому, по ее мнению, с учетом всех приведенных проблем, привлечение присяжных к рассмотрению дел именно об усыновлении сегодня не является обоснованным. Следовательно, необходимо рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательство.

Владислав Шипович привел статистические данные, согласно которым в 2025 году в суды первой инстанции поступило более 5,2 тыс. заявлений об усыновлении (в 2024 году — более 6,1 тыс.). Рассмотрено в прошлом году более 4,6 тыс. дел соответствующей категории (в 2024 году — более 4,9 тыс.). Удовлетворено в 2025 году около 4,3 тыс. соответствующих заявлений, или 92 % (в 2024 году — примерно 4,7 тыс., или 93,9 %).

Судья обратил внимание, что полный отказ от института присяжных будет противоречить ч. 5 ст. 124 Конституции Украины, согласно которой народ непосредственно участвует в осуществлении правосудия через присяжных.

В то же время совершенствование применения этого правового института путем внесения изменений в соответствующие законы и кодексы согласуется с положениями ч. 1 ст. 127 Конституции Украины, по смыслу которой правосудие с участием присяжных осуществляется в определенных законом случаях.

При этом безальтернативное (автоматическое) участие присяжных установлено только в ГПК Украины, тогда как, например, в уголовных производствах в случае, когда санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, присяжные привлекаются не по умолчанию, а только по соответствующему ходатайству обвиняемого.

Таким образом, по мнению судьи, изменения в ГПК Украины могут предусматривать как введение участия присяжных в отдельных категориях гражданских дел по соответствующему ходатайству участников дела, так и исключение отдельных категорий дел из числа тех, в которых участие присяжных является обязательным.

В контексте обсуждаемого вопроса докладчик обратил внимание, что в делах о лишении родительских прав присяжные участия не принимают, а в делах об усыновлении их участие является обязательным. По его мнению, целесообразность привлечения присяжных к рассмотрению дел об усыновлении необходимо рассматривать с точки зрения того, насколько это влияет на обеспечение интересов ребенка.

Судья согласился с мнением других докладчиков о том, что вместо присяжных к рассмотрению дел об усыновлении и/или подготовке предварительных документов для обращения в суд возможно привлекать соответствующих специалистов психологических служб для предоставления профессионального заключения о соблюдении интересов ребенка.

Владислав Шипович отметил, что исключение дел об усыновлении из числа тех, которые рассматриваются с обязательным участием присяжных, не приведет к потере общественного и судебного контроля над этими делами. Присяжные — это представители территориальной громады, на территорию которой распространяется юрисдикция соответствующего суда первой инстанции. В то же время соответствующий контроль со стороны территориальной громады в делах об усыновлении реализуется уже в силу того, что согласно правилам ст. 313 ГПК Украины в этой категории дел обязательным является участие органа опеки и попечительства. Следовательно, в случае несогласия с решением суда орган опеки и попечительства как участник дела имеет право подавать апелляционную / кассационную жалобу.

