ВККС рекомендует назначить Ярослава Бондарчука судьей Ямпольского районного суда Сумской области

Кандидат прошел квалификационное оценивание и получил положительное заключение Комиссии, которая внесла рекомендацию в Высший совет правосудия.

Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о рекомендации Бондарчука Ярослава Петровича для назначения на должность судьи Ямпольского районного суда Сумской области.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Судья прошел квалификационное оценивание и признан Комиссией таким, что соответствует занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Бондарчука Ярослава Петровича на должность судьи Ямпольского районного суда Сумской области.

