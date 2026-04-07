ВККС рекомендує призначити Ярослава Бондарчука суддею Ямпільського райсуду Сумщини

Кандидат пройшов кваліфікаційне оцінювання та отримав позитивний висновок Комісії, яка внесла рекомендацію до Вищої ради правосуддя.

Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про рекомендування Бондарчука Ярослава Петровича для призначення на посаду судді Ямпільського районного суду Сумської області.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Бондарчука Ярослава Петровича на посаду судді Ямпільського районного суду Сумської області.

