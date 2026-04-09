ВККС прекратила квалифоценивание двух судей из Полтавы и Ровно

Речь идет о судьях местного и административного судов.

Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрела вопрос о прекращении квалификационного оценивания двух судей на соответствие занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Кононенко Сергей Дмитриевич (Ленинский районный суд города Полтавы (Подольский районный суд города Полтавы)) — прекращено квалификационное оценивание;

Махаринец Дмитрий Евгеньевич (Ровенский окружной административный суд) — прекращено квалификационное оценивание.

