ВККС припинила кваліфоцінювання двох суддів з Полтави та Рівного

Йдеться про суддів місцевого та адміністративного судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про припинення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Кононенко Сергій Дмитрович (Ленінський районний суд міста Полтави (Подільський районний суд міста Полтави) - припинено кваліфікаційне оцінювання;

Махаринець Дмитро Євгенійович (Рівненський окружний адміністративний суд) - припинено кваліфікаційне оцінювання.

