Конкурс в Одесский апелляционный суд: один кандидат «выбыл», решение по другому отложили

ВККС не подтвердила способность одного претендента осуществлять правосудие, в отношении другого объявила перерыв до 11 мая.

Фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности двух кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде.

По результатам заседания:

Данилевский Максим Анатольевич — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Сиянко Виктор Николаевич — перерыв до 11 мая 2026 года.

Как известно, 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 49 кандидатами: 20 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 16 кандидатов — не подтвердили, с 13 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.