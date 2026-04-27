Конкурс до Одеського апеляційного суду: один кандидат «вибув», рішення щодо іншого відклали

20:08, 27 квітня 2026
ВККС не підтвердила здатність одного претендента здійснювати правосуддя, щодо іншого оголосила перерву до 11 травня.
Конкурс до Одеського апеляційного суду: один кандидат «вибув», рішення щодо іншого відклали
Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про підтвердження здатності двох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному суді.

За результатами засідання:

Данилевський Максим Анатолійович - не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді;

Сіянко Віктор Миколайович - перерва до 11 травня 2026 року.

Як відомо, 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 49 кандидатами: 20 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 16 кандидатів – не підтвердили, з 13 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

